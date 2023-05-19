В китайском городе Сиань состоялись переговоры председателя КНР и президента Туркменистана

В китайском городе Сиань состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего в Поднебесную с рабочим визитом для участия в саммите «Центральная Азия - Китай».

Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия на площадках международных организаций, а также расширения партнёрства в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной, культурной и других областях.

Президент Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной политики, представляющим взаимный интерес. На переговорах была отмечена близость или совпадение подходов сторон к решению актуальных проблем современности.

В ходе встречи глава Туркменистана поблагодарил китайского лидера за приглашение и выразил уверенность в высокой результативности двусторонних переговоров и первого саммита глав государств формата «Центральная Азия – Китай».

По завершении переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. По итогам переговоров в Сиане были подписаны:

– протокол о внесении дополнений в соглашение между правительством Туркменистана и правительством КНР о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству от 29 августа 2008 года;

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством КНР о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах;

- меморандум о взаимопонимании в отношении карантина при ввозе и вывозе животных между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Главным таможенным управлением КНР;

- меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере средств массовой информации между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и пресс-канцелярией Государственного совета КНР;

- меморандум о сотрудничестве и взаимообмене между Демократической партией Туркменистана и Китайской коммунистической партией.

Вечером президент Туркменистана принял участие в торжественном приёме, который был дан от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав государств стран-участниц саммита «Центральная Азия – Китай» в парке династии Тан.

Здесь состоялся концерт, посвящённый церемонии открытия Года культуры народов Центральной Азии и Китая, а также молодёжного фестиваля искусств «Центральная Азия – Китай». В его программу вошли музыкальные, фольклорно-этнографические, танцевальные номера, лирические народные песни и современные произведения. Заключительным аккордом концерта стала исполненная совместно артистами из Туркменистана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана композиция, воспевающая дружбу народов.

Рабочий визит главы Туркменистана в Китайскую Народную Республику продолжается.

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