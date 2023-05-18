На сессии ЭСКАТО Туркменистан подготовил доклад по преодолению последствий аральского кризиса

В Бангкоке на полях 79-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) делегацией Туркменистана был сделан доклад по теме «Влияние аральского кризиса на регион».

В слушании приняли участие заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь ЭСКАТО г-жа Армида Салсия Алишахбана, главы дипломатических миссий и представители в ЭСКАТО от суверенных государств, а также руководящий состав подразделений ЭСКАТО.

В ходе презентации представитель Туркменистана, заместитель директора Института пустынь Академии наук Туркменистана рассказал о губительных последствиях аральского кризиса на экологию региона и о мерах по их нейтрализации.

Особый акцент в докладе туркменской стороны был сделан на комплексном использовании резервов водных ресурсов, социально-экономическом совершенствовании институционально-правовых механизмов.

Программой преодоления аральского кризиса, взятой на вооружение в Туркменистане, предусмотрена активизация международного партнерства в целенаправленных действиях на национальном, региональном и международном уровнях для улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической обстановки, устойчивого развития и повышения благосостояния людей в бассейне Аральского моря.

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