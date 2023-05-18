По инициативе Туркменистана ООН объявила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта

На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана принята резолюция, согласно которой 26 ноября объявлено Всемирным днем устойчивого транспорта. Документ принят единогласно, 67 государств-членов ООН выступили его соавторами.

Символичен выбор даты Всемирного дня устойчивого транспорта – 26 ноября. В этот день в 2016 году в Ашхабаде была проведена первая глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. При принятии резолюции "Всемирный день устойчивого транспорта" Генассамблея ООН ссылалась на принятые по инициативе Ашхабада в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах документы, призванные придать качественно новый импульс развитию сотрудничества в транспортном секторе.

Нынешняя резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН, международным, региональным организациям и гражданскому обществу, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта проведением просветительской работы, направленной на расширение знаний общественности в области устойчивого транспорта.

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