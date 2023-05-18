Президент Туркменистана отбыл с рабочим визитом в КНР для участия в саммите «Центральная Азия – Китай»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику для участия в саммите «Центральная Азия – Китай» в городе Сиань.

Участие главы Туркменистана в этом саммите по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина является очередным подтверждением ответственной, активной и инициативной позиции Ашхабада в вопросах развития двустороннего и многостороннего партнерства.

В рамках нынешнего рабочего визита также запланирована встреча президента Сердара Бердымухамедова с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам очередных туркменско-китайских переговоров в верхах предусматривается подписание ряда документов, которые пополнят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

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