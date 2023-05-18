Президент Туркменистана встретился с немецкими бизнесменами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял руководителей немецких компаний «Goetzpartners Corporate Finance GmbH» и «Prodoehl Consult GmbH».

В ходе переговоров было подчеркнуто, что Германия является одним из важных партнеров Туркменистана в Европейском союзе. В частности, отмечалось эффективное взаимодействие сторон в торгово-экономической сфере, промышленности, сельском хозяйстве, банковском секторе, а также в области транспорта и коммуникаций.

Глава государства и немецкие бизнесмены обсудили вопросы развития партнерства в торговле, инвестиционной сфере, а также обменялись мнениями по ряду перспективных проектов. Бизнесмены подтвердили стремление деловых кругов ФРГ к наращиванию продуктивных связей с динамично развивающимся Туркменистаном, где созданы благоприятные условия для эффективного экономического партнёрства.

В свою очередь глава государства отметил, что Туркменистан открыт для конструктивного взаимодействия и выразил уверенность, что в ходе нынешнего визита в Ашхабад у германских партнёров будет хорошая возможность для обсуждения с туркменскими коллегами перспективных проектов и возможностей инвестиционного сотрудничества.

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