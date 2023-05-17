В столице Туркменистана обсудили роль нейтральных государств в укреплении безопасности в регионе ОБСЕ

В Ашхабаде состоялась международная конференция «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ». Форум был организован Меджлисом (парламентом) Туркменистана совместно с Парламентской ассамблеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ).

В работе конференции приняли участие прибывшие в туркменскую столицу председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, члены Бюро ПА ОБСЕ, международные эксперты, парламентарии Австрии, Италии, Германии, Польши, Швейцарии, Франции, а также стран Центральной Азии.

Выступившие на форуме отметили, что Туркменистан является единственной страной в мире, чей правовой статус постоянного нейтралитета был дважды признан резолюциями ООН. Также было подчеркнуто, что выдвигаемые Ашхабадом конструктивные предложения по решению актуальных вопросов глобальной повестки, активному продвижению дипломатии доверия и взаимоуважения стали значимым вкладом в общие усилия по возвращению международного диалога в мирное дипломатическое русло.

Обсуждение важности нейтрального пространства в поляризованном геополитическом контексте и роли стран Центральной Азии в продвижении общих целей и задач под эгидой ОБСЕ продолжилось в рамках проведенных затем двух рабочих заседаний.

Помимо деловых встреч, для зарубежных участников международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ» была подготовлена большая культурная программа, включающая посещение музеев, Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса и знакомство с достопримечательностями туркменской столицы.

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