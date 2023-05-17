Президент Туркменистана принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя Парламентской ассамблеи ООБСЕ (ПА ОБСЕ) Маргарету Седерфельт, прибывшую в Ашхабад для участия в международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ».

В ходе встречи была отмечена актуальность координации общих усилий в обеспечении экономического развития, стабильных международных поставок энергоносителей, решении экологических проблем и рациональном использовании водных ресурсов.

Также стороны подчеркнули необходимость продолжения обмена опытом в области защиты прав человека, взаимодействия в сфере укрепления демократических институтов и верховенства права.

Президент Туркменистана в ходе переговоров отметил, что Ашхабад придает важное значение расширению партнерства с международными организациями и структурами, к которым, несомненно, относится и Парламентская ассамблея ОБСЕ. По словам Бердымухамедова, Туркменистан исходит из того, что в настоящее время межпарламентский диалог является одним из важнейших инструментов продвижения созидательного партнёрства, поддержания взаимопонимания и доверия между государствами и народами.

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