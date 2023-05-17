Туркменская делегация примет участие в международном экономическом форуме в Татарстане

Туркменская делегация примет участие в предстоящем 18–19 мая текущего года международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: KazanForum». Об этом шла речь в ходе состоявшегося телефонного разговора между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Как отметил Гурбангулы Бердымухамедов, регулярные контакты на разных уровнях, обмен делегациями и участие в различных мероприятиях, проводимых в Туркменистане и Татарстане, служат хорошей возможностью для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия.

В ходе беседы была отмечена успешная совместная работа и наличие большого потенциала для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, сфере судостроения, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей. Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, в том числе в области науки и образования.

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