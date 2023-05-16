Туркменская делегация принимает участие в работе сессии ЭСКАТО

В Бангкоке начала свою работу 79-я сессия Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Включив в повестку дня тему «Ускорение действий в области климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях устойчивого развития», ежегодная сессия предполагает укрепить региональное сотрудничество в области изменения климата.

В работе сессии принимают участие руководители правительств из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и другие заинтересованные стороны для обсуждения вопросов регионального сотрудничества, решение которых необходимо для ускорения климатических действий в регионе и за его пределами. Туркменскую делегацию на сессии возглавляет заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Сессия ЭСКАТО продлится до 19 мая.

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