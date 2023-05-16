Президент Туркменистана принял регионального представителя ЮНЕСКО

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял директора кластерного бюро ЮНЕСКО в Тегеране Гольду Эль-Хури.

В ходе беседы гостья отметила, что в прошлом году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО по инициативе Ашхабада были включены «Туркменское искусство вышивки», «Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества» и «Традиции пересказа притчей о Молла Эпенди». В этой связи Гольда Эль-Хури вручила главе государства соответствующие сертификаты.

В свою очередь президент Туркменистана подчеркнул, что одним из ключевых векторов внешней политики страны является развитие партнерства с ООН и, в частности, с ЮНЕСКО. Поблагодарив руководителя кластерного бюро ЮНЕСКО в Тегеране за вручение соответствующих сертификатов, глава государства подчеркнул, что это событие – очередное признание мировым сообществом вклада туркменского народа в развитие общечеловеческой культуры.

Стороны также обсудили ведущуюся работу по включению города Ашхабада в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

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