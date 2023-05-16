Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Состоялся телефонный разговор национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Стороны отметили, что в настоящее время туркменско-таджикские отношения, основанные на принципах доб­рососедства, равенства и взаимоуважения, динамично развиваются, чему способствуют регулярные двусторонние встречи и контакты на высшем уровне. В этой связи глава Народного Совета отметил важность государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Таджикистан, состоявшегося 10–11 мая нынешнего года. Было подчеркнуто, что подписанный по итогам визита пакет двусторонних документов призван придать новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и президент Республики Таджикистан также отметили конструктивное взаимодействие двух стран на международной арене по линии международных и региональных структур. Касаясь темы динамично развивающихся двусторонних торгово-экономических связей, собеседники подчеркнули значимую роль в этом Межправительственной турк­менско-таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Национальный лидер туркменского народа пригласил президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Рустами Эмомали посетить Туркменистан с визитом. Приглашение было с благодарностью принято.

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