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16.05.23 08:22

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 50 сделок на 91 миллион 682 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Сингапура, Мальты, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Афганистана закупили полипропилен, масло базовое, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, автобензин и мазут, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсанты из Киргизии приобрели махровые изделия.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили бентонитовый порошок (госконцерна «Туркменнефть») на 31 тысячу 500 манатов.

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