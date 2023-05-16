На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 50 сделок на 91 миллион 682 тысячи долларов США. В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Сингапура, Мальты, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Афганистана закупили полипропилен, масло базовое, гидроочищенное дизельное топливо, сжиженный газ, автобензин и мазут, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также сжиженный газ производства госконцерна «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсанты из Киргизии приобрели махровые изделия. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили бентонитовый порошок (госконцерна «Туркменнефть») на 31 тысячу 500 манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2023