Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны. Соответствующие документы были подписаны главой государства на заседании правительства Туркменистана. Так, указом главы государства Аширгулы Беглиев назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров страны, курирующим нефтегазовую отрасль. Другим указом главы государства новым вице-премьером, курирующим нефтегазовый комплекс, назначен Батыр Аманов, до этого занимавший должность государственного министра Туркменистана – председателя государственного концерна «Туркменгаз» Также указом президента Туркменистана Максат Бабаев назначен государственным министром Туркменистана – председателем государственного концерна «Туркменгаз» и освобожден от должности заместителя председателя этого госконцерна. © TURKMENISTAN.RU, 2023