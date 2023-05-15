|15.05.23 08:52
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Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны. Соответствующие документы были подписаны главой государства на заседании правительства Туркменистана.
Так, указом главы государства Аширгулы Беглиев назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров страны, курирующим нефтегазовую отрасль.
Другим указом главы государства новым вице-премьером, курирующим нефтегазовый комплекс, назначен Батыр Аманов, до этого занимавший должность государственного министра Туркменистана – председателя государственного концерна «Туркменгаз»
Также указом президента Туркменистана Максат Бабаев назначен государственным министром Туркменистана – председателем государственного концерна «Туркменгаз» и освобожден от должности заместителя председателя этого госконцерна.
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