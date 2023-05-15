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15.05.23 08:52

Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в нефтегазовом комплексе страны. Соответствующие документы были подписаны главой государства на заседании правительства Туркменистана.

Так, указом главы государства Аширгулы Беглиев назначен советником президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам и освобожден от должности заместителя председателя Кабинета министров страны, курирующим нефтегазовую отрасль. 

Другим указом главы государства новым вице-премьером, курирующим нефтегазовый комплекс, назначен Батыр Аманов, до этого занимавший должность государственного министра Туркменистана – председателя государственного концерна «Туркменгаз»

Также указом президента Туркменистана Максат Бабаев назначен государственным министром Туркменистана – председателем государственного концерна «Туркменгаз» и освобожден от должности заместителя председателя этого госконцерна.

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