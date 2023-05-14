Президент Туркменистана принял cпецпредставителя председателя КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял специального представителя председателя КНР, первого заместителя министра иностранных дел КНР в ранге министра Ма Чжаосюя.

Гость передал главе государства от имени главы КНР Си Цзиньпина приглашение принять участие в предстоящем 18-19 мая текущего года саммите «Центральная Азия + Китай». Ма Чжаосюй отметил, что в Китае придают большое значение дальнейшему укреплению традиционно дружественных отношений с Туркменистаном, в том числе в формате «Центральная Азия + Китай».

Приветствуя гостя на туркменской земле, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие отношений с Китаем является одним из приоритетных направлений внешнеполитической стратегии Туркменистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах расширения двустороннего сотрудничества с учетом современных реалий и возможностей. Особое внимание было уделено вопросам развития туркменско-китайского взаимодействия в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах.

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