В МИД Туркменистана обсудили вопросы продвижения «зеленой» экономики

В МИД Туркменистана состоялся «круглый стол», посвященный вопросам продвижения «зеленой» экономики и цифровой трансформации в стране в целях устойчивого развития. Во встрече приняли участие руководители и представители МИД, ряда министерств и ведомств Туркменистана, а также специализированных агентств ООН.

В ходе заседания за «круглым столом» были обсуждены итоги участия делегации Туркменистана в работе 70-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и министерской встрече Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшихся в Женеве в апреле этого года.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила, что развитие «зеленой» экономики, использование новых экологически приемлемых технологий и разработка инновационных решений в природоохранной сфере являются приоритетными направлениями государственной политики страны. По ее словам, особое значение здесь придается выполнению национальных программ и международных обязательств Туркменистана по реализации Целей устойчивого развития ООН, в частности, в ее климатической составляющей.

В ходе выступлений было отмечено, что успешным примером по цифровому преобразованию и применению «зеленых» технологий может стать первый в стане «умный» город Аркадаг. Было также подчеркнуто, что в городе реализована концепция «умный город» и подход по обеспечению минимизации вреда окружающей среде на всех этапах - от стадии производства строительных материалов до стадии эксплуатации объектов.

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