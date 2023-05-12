Завершился государственный визит президента Туркменистана в Таджикистан

Во второй день государственного визита в Таджикистан президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с таджикским премьер-министром Кохиром Расулзодой.

Стороны обсудили ряд вопросов развития двустороннего партнерства в ключевых отраслях, обозначенных в ходе переговоров президентов Туркменистана и Таджикистана днем ранее, особо выделив транспортную сферу. В этой связи стороны детально обсудили перспективы формирования транспортного маршрута Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция, а также возможности организации мультимодальных грузоперевозок между Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном с выходом на морские порты Персидского залива и Каспийского моря. Наряду с этим была подчеркнута актуальность организации прямых и транзитных авиационных сообщений между нашими государствами.

В ряду важных составляющих двустороннего экономического сотрудничества стороны назвали развитие двусторонних торговых связей, расширение номенклатуры поставляемых товаров и увеличение объемов экспортно-импортных операций. Для координации этой работы президент Сердар Бердымухамедов предложил в самое ближайшее время приступить к созданию «торговых домов» в столицах обоих государств.

Перспективными сферами взаимодействия были также определены агропромышленный комплекс, включая организацию взаимных поставок сельхозпродукции, и металлургия. В ходе переговоров было подчеркнуто, что Туркменистан заинтересован в поставках продукции таджикского металлургического комплекса, в частности, алюминия.

Отметив высокую результативность нынешних туркменско-таджикских переговоров, президент Туркменистана подчеркнул, что обеим сторонам предстоит проделать большую работу для реализации двусторонних договоренностей. В этой связи было предложено в самое ближайшее время организовать встречу сопредседателей Совместной туркменско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в расширенном составе для обсуждения практических вопросов, связанных с реализацией подписанных двусторонних соглашений.

Затем глава Туркменистана проследовал в загородную резиденцию «Такоб», где встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы главы двух государств отметили необходимость сохранения национального наследия, изучения и охраны исторических и культурных памятников обеих стран. Как подчеркивалось, располагая уникальными туристическими маршрутами, которые охватывают объекты Великого Шелкового пути, Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития этой отрасли.

После завершения встречи кортеж президента Туркменистана проследовал в международный аэропорт Душанбе, откуда глава государства отбыл на родину.

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