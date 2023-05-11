В Душанбе состоялись туркменско-таджикские переговоры на высшем уровне

В Душанбе, во дворце «Касри Миллат», состоялись переговоры между президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, находящимся в Таджикистане с государственным визитом.

В ходе встреч в узком формате и в расширенном составе с участием правительственных делегаций главы государств обсудили вопросы развития туркменско-таджикского сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание стороны уделили расширению взаимодействия в экономической области. Здесь в числе приоритетных сфер сотрудничества были названы энергетика, промышленность, транспорт, связь и сельское хозяйство. Также главы государства рассмотрели вопросы развития партнерства в сфере частного предпринимательства. В частности, стороны отметили необходимость налаживания прямых контактов между бизнес-структурами Туркменистана и Таджикистана.

На переговорах также отмечалась необходимость принятия мер для оптимальной реализации соответствующей «дорожной карты» по увеличению двустороннего товарооборота и принятию к концу года нового документа на следующий период.

По окончании переговоров в расширенном составе главы двух государств посредством видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии закладки общеобразовательной средней школы имени Махтумкули в дайханском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан. В соответствии с постановлением президента Туркменистана от 9 декабря 2022 года эта школа на 540 мест будет построена в районе Таджикистана, где проживает многочисленная туркменская диаспора.

После этого состоялась церемония подписания двусторонних документов. По итогам туркменско-таджикских переговоров на высшем уровне были подписаны:

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области обеспечения международной кибербезопасности;

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области технической защиты информации;

- протокол о взаимном сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан в рамках международных организаций;

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области карантина растений;

- соглашение между правительством Туркменистана и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере ветеринарии;

- «дорожная карта» по укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2023–2025 годы;

- меморандум о взаимопонимании между Службой финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана по сотрудничеству в области обмена финансовыми данными, касающимися легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения;

- меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Национальным банком Таджикистана;

- соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу;

- соглашение между хякимликом Марыйского велаята Туркменистана и Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республики Таджикистан об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах;

- соглашение между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и исполнительным органом государственной власти Согдийской области Республики Таджикистан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах;

- план совместных мероприятий («дорожная карта») по дальнейшему расширению сотрудничества в области активизации мультимодальных перевозок и увеличения грузопотока между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Таджикистан на 2023–2025 годы;

- меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан;

- меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан; - меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан по сотрудничеству в области труда и занятости населения;

- меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана и Министерством транспорта Республики Таджикистан по развитию международных автомобильных перевозок;

- меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Агентством по статистике при президенте Республики Таджикистан;

- меморандум о взаимопонимании между Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» Туркменистана и Службой по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве Республики Таджикистан;

- меморандум о взаимопонимании между Научным центром стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан;

- меморандум о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан;

- меморандум между Государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и Национальным информационным агентством Таджикистана «Ховар» при правительстве Республики Таджикистан;

- меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между Национальным центром профсоюзов Туркменистана и Федерацией независимых профсоюзов Республики Таджикистан.

Под аплодисменты присутствующих президенты Сердар Бердымухамедов и Эмомали Рахмон скрепили своими подписями Декларацию об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Таджикистан.

В документе подтверждено намерение двух государств и впредь активно развивать многовекторное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах, а также конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций.

По завершении церемонии подписания документов главы двух государств выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

После этого глава Туркменистана посетил центральную площадь Душанбе «Дусти» («Дружба»), где расположен мемориальный комплекс, являющийся символом государственности и национального единства Республики Таджикистан. Здесь президент Сердар Бердымухамедов возложил цветы к памятнику национальному герою таджикского народа Исмоилу Сомони – основателю первого таджикского государства.

В этот же день глава Туркменистана провёл встречи с председателями верхней и нижней палатами парламента Таджикистана – Маджлиси Оли. В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития туркменско-таджикского межпарламентского партнерства.

Вечером президент Эмомали Рахмон дал официальный ужин в честь главы Туркменистана.

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