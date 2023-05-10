В Туркменистане отметили День Победы

В Туркменистане торжественно отметили 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По традиции главные мероприятия праздника состоялись в мемориальном комплексе «Народная память». Здесь прошла церемония возложения цветов к памятникам «Сыновья народа», «Вечная слава» и «Духовное поклонение».

Отдавая дань глубокого уважения героям, павшим в войне 1941–1945 годов, цветы возложили члены Халк Маслахаты (Народного Совета), депутаты национального парламента, руководители военных и правоохранительных ведомств, представители общественных организаций, трудовых коллективов столицы, почётные старейшины, а также жители и гости Ашхабада.

Праздничные торжества в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов прошли во всех регионах Туркменистана. В городах и селах страны состоялись церемонии чествования ветеранов войны и возложения цветов к монументам, воздвигнутым в честь национальных героев, павших смертью храбрых в Великой Отечественной войне.

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