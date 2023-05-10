Президент Туркменистана принял участие в праздновании Дня Победы в Москве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве.

В Гербовом зале московского Кремля президента Сердара Бердымухамедова встретил президент Владимир Путин. Из Кремля глава Туркменистана вместе с другими руководителями правительственных делегаций, прибывших в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился на центральную трибуну на Красной площади, где прошел торжественный военный парад.

После окончания военного парада гости прошли пешком в Александровский сад у Кремлёвской стены, где состоялась церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Под звуки траурной музыки лидеры дружественных стран прошли к величественному архитектурному комплексу, которому в ноябре 2009 года был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы. Отдавая дань памяти героям, павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, глава Туркменистана возложил красные гвоздики к Вечному огню.

По завершении торжественных мероприятий президент Сердар Бердымухамедов проследовал в аэропорт «Внуково-2», откуда вылетел в Ашхабад.

© TURKMENISTAN.RU, 2023