Президент Туркменистана поздравил народ страны с победой в Великой Отечественной войне

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с 78-й годовщиной победы в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов.

Глава государства в своем поздравлении отметил, что, оставаясь верными принципам чести, храбрые соотечественники плечом к плечу с представителями братских народов проявили беспримерную доблесть, стойкость и подлинный героизм на полях самой ожесточённой битвы XX столетия во имя мирной и свободной жизни. Президент Туркменистана также подчеркнул, что в это суровое время труженики тыла делали все для фронта, все для Победы. В столь жестокое время туркменские женщины добровольно передали в Фонд обороны 7392 килограмма золотых и серебряных украшений.

«Мы никогда не забудем ратный и жизненный подвиг, исключительный героизм наших доблестных соотечественников, которые самоотверженно сражались и неустанно трудились во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Их отвага и стойкость – замечательный для всех нас пример искреннего служения и вернос­ти своему Отечеству, народу и всему человечеству», – подчеркнул в своем поздравлении глава государства.

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