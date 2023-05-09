В Душанбе обсудили вопросы развития туркменско-таджикского экономического партнерства

В Душанбе состоялись туркменско-таджикский бизнес-форум, первое заседание совместного Делового совета и выставка экспортных товаров двух стран. Для участия в этих мероприятиях в столицу Таджикистана прибыла туркменская делегация, в состав которой вошли руководители различных минис­терств и отраслевых ведомств, представители сферы бизнеса и науки.

На выставке был представлен экспортный потенциал Туркменистана –нефтегазового комп­лекса, промышленности, энергетики, текстильной индустрии, строительства и частного предпринимательства. В ходе бизнес-форума были обсуждены вопросы расширения двустороннего партнерства в транспортной отрасли, в сфере АПК, легкой промышленности и других отраслях. В рамках обмена мнениями представители Таджикистана высказали предложение о создании на базе действующих в стране отраслевых предприятий, а также на территории свободных экономических зон совместных туркменско-таджикских предприятий.

По итогам бизнес-форума было подписано более 20 документов о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и рядом государственных предприятий и частных структур Республики Таджикистан.

Также в Национальной библио­теке Таджикистана прошло первое заседание Туркменско-таджикского делового совета, участниками которого стали руководители и представители торгово-промышленных палат и других соответствующих структур двух стран. В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в сфере совершенствования налоговой сферы, упрощения экспортно-импортных операций и льготного кредитования.

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