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09.05.23 08:21

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 69 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю заключено 69 сделок на 78 миллионов 89 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Китая, Узбекистана и Афганистана закупили дизельное топливо, автобензин, авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также автобензин марки ЕСO-93 производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Индии и ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу на 2 миллиона 223 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили нефтяной дорожный битум (госконцерна «Туркменнефть») и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 50 миллионов 589 тысяч манатов.

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