Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе переговоров стороны особо подчеркнули, что туркменско-российское стратегическое партнерство развивается по широкому спектру направлений, а контакты на высшем уровне проводятся на регулярной основе.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что особое место в общей исторической памяти занимает Великая Отечественная война и победа над фашизмом. Глава государства особо подчеркнул, что в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу.

Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы в Великой Отечественной войне, адресовав пожелания благополучия и процветания народам Туркменистана и России.

Пользуясь случаем, глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве. Президент Туркменистана поблагодарил лидера дружественного государства за приглашение.

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