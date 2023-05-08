Посольство Великобритании в Ашхабаде провело прием по случаю коронации короля Карла III

В столице Туркменистана посольство Великобритании в Ашхабаде провело торжественный прием по случаю коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III и его супруги королевы-консорта Камилы.

Во встрече приняли участие руководители и сотрудники посольств иностранных государств и представительств международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, журналисты, сотрудники британских компаний, работающих в Туркменистане, и другие гости.

На приеме выступили заместитель главы миссии посольства Великобритании в Туркменистане Джон Гамильтон и министр финансов и экономики Туркменистана Сердар Джораев.

В своей речи британский дипломат отметил, что нынешняя коронация является историческим событием, которое последний раз происходило 70 лет назад. Джон Гамильтон поблагодарил гостей за то, что они приняли участие в приеме, разделив радость народа Великобритании.

В свою очередь представитель Туркменистана подчеркнул значительный потенциал туркменско-британского сотрудничества, отметив, что в прошлом году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Сердар Джораев поздравил британских партнеров с историческим событием – коронацией Карла III, выразив убеждение, что туркменско-британское партнерство будет и впредь развиваться на благо народов двух государств.

Участники приема посмотрели видеоролик об особенностях британской коронационной церемонии, символах королевской власти и прямую трансляцию из Лондона коронации Карла III.

© TURKMENISTAN.RU, 2023