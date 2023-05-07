Президент Туркменистана принял участие в церемонии коронации короля Карла III

Президент Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Великобритании, принял участие в торжественной церемонии коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III и его супруги королевы-консорта.

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Королю Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Его Величеству Карлу III по случаю его коронации.

В своем послании глава государства, отметив громадный потенциал двусторонних отношений, подчеркнул готовность Туркменистана к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих народов, а также выразил надежду на ещё большее укрепление и расширение в период правления Его Величества Карла III долгосрочных отношений между нашими странами.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал Его Величеству Карлу III пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Соединенного Королевства – мира, прогресса и процветания.

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