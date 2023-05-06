Президент Туркменистана посещает с рабочим визитом Великобританию

Президент Сердар Бердымухамедов по приглашению английской стороны прибыл с рабочим визитом в Лондон, где примет участие в церемонии коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III и его супруги королевы-консорта.

Президентский авиалайнер приземлился в лондонском международном аэропорту «Станстед», где главу государства встретили специальный представитель короля Великобритании Чарльз Андерсон, посланник премьер-министра Великобритании по вопросам торговли в Туркменистане баронесса Эмма Николсон и другие официальные лица.

Из аэропорта автомобильный кортеж президента Туркменистана направился в отведенную ему на время визита резиденцию в отеле The Biltmore Mayfair.

После этого Сердар Бердымухамедов принял участие в официальном приеме в Букингемском дворце, в ходе которого глава государства поздравил с предстоящей коронацией Карла III и выразил уверенность в том, что сотрудничество между двумя странами и впредь будет активно развиваться. Карл III отметил, что с приятными чувствами вспоминает свой визит в Туркменистан и выразил наилучшие пожелания президенту Туркменистана и туркменскому народу.

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