Президент Туркменистана встретился с главой ФИФА

На Олимпийском стадио­не в Ашхабаде президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино, посетившим туркменскую столицу с визитом.

Выразив признательность за приглашение посетить Туркменистан, руководитель ФИФА поблагодарил главу государства за радушный прием. «Я очень счастлив побывать в Ашхабаде. В такой атмосфере, пронизанной любовью и заботой о человеке, его здоровье и благополучии, спорт, особенно футбол, не может не развиваться», – сказал Джанни Инфантино.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что спорт является не только средством укрепления физического и духовного здоровья человека, но также силой, объединяющей людей и сближающей народы.

«Мы готовы поддержать инициативы и предложения ФИФА по дальнейшему продвижению футбола в стране и во всем мире. Со своей стороны предлагаем изучить возможности использования спортивной инфраструктуры Туркменистана для проведения международных футбольных турниров, сборов и товарищеских матчей», – сказал глава государства.

В ходе встречи Инфантино подарил главе Туркменистана именную футболку, официальный мяч и вымпел ФИФА.

В рамках визита президент ФИФА провел переговоры с вице-премьером Нурмухамметом Аманнепесовым, курирующим спортивную сферу, а члены сопровождающей его делегации пообщались и сфотографировались на память с молодыми футболистами. Джанни Инфантино также посетил Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс, где было организовано специальное представление популярной в мире группы национальных конных игр «Галкыныш» («Возрождение»).

© TURKMENISTAN.RU, 2023