В столице Туркменистана подвели итоги международного транспортного форума

В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялась пресс-конференция, посвященная итогам II международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023», прошедшей в Ашхабаде. Во встрече приняли участие журналисты туркменских СМИ и корреспонденты иностранных медиа, аккредитованные в Туркменистане.

На пресс-конференции было отмечено, что ашхабадский форум объединил участников из более чем 40 стран, среди которых руководители национальных и международных транспортных компаний, специализирующихся в сфере транспорта, электронной коммерции, а также промышленных зон, логистических организаций и крупных международных финансовых институтов и авторитетные эксперты.

В рамках конференции было проведено около 100 двусторонних встреч с руководящими представителями государственных секторов, международных организаций и финансовых институтов. На полях конференции и выставки было подписано 26 двусторонних и многосторонних документов между крупными транспортными компаниями, государственными органами, ассоциациями и предпринимателями Туркменистана и зарубежных стран.

Также на пресс-конференции было подчеркнуто, что транспортный форум предоставил его участникам прекрасную возможность для обмена опытом и знаниями, укрепления плодотворного сотрудничества, а также для установления новых контактов.

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