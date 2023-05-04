Ветераны Великой Отечественной войны в Туркменистане получат денежные и ценные подарки в честь Дня Победы ­ Ветераны Великой Отечественной войны Туркменистана получат денежные и ценные подарки в честь Дня Победы. Соответствующий указ на заседании Государственного совета безопасности Туркменистана подписал президент Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает администрациям областей, городов и районов страны в торжественной обстановке вручить от имени главы государства участниками Великой Отечественной войны 1941–1945 годов денежные и ценные подарки. Также президент Туркменистана поручил секретарю Госсовета безопасности, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, которые будут проведены 9 мая по случаю Дня Победы в мемориальном комплексе "Народная память" в Ашхабаде и регионах страны. © TURKMENISTAN.RU, 2023