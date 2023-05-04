В столице Туркменистана проходит международный транспортный форум

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В Ашхабаде начали работу II международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023».

В работе форума, организованного Агентством транспорта и коммуникаций при правительстве Туркменистана совместно с компанией «Туркмен Форум», принимают участие более 400 зарубежных делегатов из 40 стран. Это сотрудники государственных и частных транспортных компаний и структур, эксперты, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане.

Среди делегатов – представители известных международных транспортных и экспедиторских компаний и организаций. Основной целью конференции и выставки, проходящих в гиб­ридном формате, является развитие потенциала стран Центрально-Азиатского региона по упрощению торговли, повышение возможностей свободных индустриальных зон, деятельности национальных транспортных предприятий в международных коммуникациях, а также укрепление сотрудничества между туркменскими и международными компаниями, работающими в транспортно-логистической сфере.

На выставке представлены крупные промышленные предприятия, транспортно-логистические центры, производители оборудования для оснащения логистических центров, страховые и IT-компании, работающие в сфере электронной коммерции, администрации морских портов, аэропортов, железных дорог из СНГ и дальнего зарубежья.

Во второй половине дня начала работу международная конференция «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023». В ходе встречи со своими предложениями по развитию сотрудничества в транспортной сфере выступили туркменские и зарубежные ученые, эксперты и бизнесмены, в том числе посредством видеосвязи.

На конференции отмечалось, что транспортная связанность имеет решающее значение для будущего всех государств в плане снижения стоимости торговли и упрощения доступа к глобальным рынкам. При этом акцент был сделан на актуальности транспортной сферы для содействия интеграционным процессам и укрепления контактов между регионами мира.

Участники встречи обсудили такие вопросы, как состояние мирового рынка транспортных услуг, география и динамика грузопотоков, возможности повышения эффективности и конкурентоспособности всех видов транспорта, роль транспортно-транзитного потенциала Туркменистана в условиях евразийской интеграции и диверсификации географии международных перевозок.

В ходе форума также состоялись встречи представителей государственных транспортных ведомств Туркменистана с партнерами из ОАЭ, России, Таджикистана, Италии, Испании, Турции, Индии. Стороны обменялись опытом в области развития транспорта и логистики, определены направления дальнейшего взаимовыгодного партнерства.

Участников международного транспортного форума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своем обращении глава государства отметил, что Туркменистан располагает внушительным потенциалом развития всех видов транспорта и принимает целевые меры по привлечению крупных инвестиций для создания новых транспортно-транзитных коридоров и профильной инфраструктуры. Туркменский лидер выразил уверенность, что форум придаст мощный импульс дальнейшему развитию международного партнерства в сфере транспорта.

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