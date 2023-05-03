Туркменистан и ООН расширяют партнерство в сфере транспорта и экологии

Замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова провела переговоры с заместителем Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрием Марьясиным, прибывшим в Ашхабад для участия в работе международной конференции и выставки «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязанность и развитие-2023».

На встрече было подчеркнуто, что Туркменистан рассматривает сотрудничество с ЕЭК ООН как актуальное направление в достижении Целей устойчивого развития.

Дипломаты отметили важную роль туркменского государства в продвижении транспортной дипломатии на площадке ООН. Стороны особо отметили, что Туркменистан поддерживает и развивает идею мультимодальных перевозок, о чем свидетельствует выдвижение ряда международных инициатив и их последовательная имплементация на национальном уровне.

Также в ходе переговоров дипломаты обменялись мнениями по вопросам строительства «умных» городов. В этой связи был отмечен позитивный опыт Туркменистана на примере строительства города Аркадага. Отметив экологическую проблематику в числе приоритетов сотрудничества, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления договорно-правовой базы сотрудничества Туркменистана и ООН в области охраны окружающей среды.

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