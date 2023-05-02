|02.05.23 08:29
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 30 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю заключено 30 сделок на 80 миллионов 30 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили дизельное топливо, автобензин, авиационный керосин, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид и автобензин марки ЕСO-93 производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из Турции и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа и ткань.
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили пшеничные отруби на 962 тысячи манатов.
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