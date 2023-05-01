В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского коня

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В Туркменистане широко отметили Нацио­нальный праздник туркменского коня. Главные события торжеств с участием президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом. Здесь состоялись праздничные скачки – самые престижные соревнования сезона. Всего состоялось семь заездов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки великолепных ахалтекинских скакунов, продемонстрировавших лучшие спортивные качества.

Кульминацией скакового дня стал финальный, седьмой заезд за главный приз президента Сердара Бердымухамедова – приз «Акхан» и переходящий кубок. Дистанцию в 1600 метров первым преодолел мастер-жокей Бегенчмырат Агамырадов на жеребце Новруз Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана.

Затем состоялась церемония награждения победителей праздничных скачек, которым были вручены ценные подарки, денежные призы и дипломы. Также были объявлены и награждены победители и призеры проведенных в минувшую неделю соревнований по конкуру и заезду на марафонскую дистанцию.

Праздничные мероприятия в честь Дня туркменского скакуна прошли во всех регионах Туркменистана.

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