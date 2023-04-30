В Туркменистане выбрали самого красивого ахалтекинского коня 2023 года

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Накануне Национального праздника туркменского коня в конном комплексе военных и правоохранительных ведомств Туркменистана, в присутствии президента Сердара Бердымухамедова, состоялся финальный тур международного конкурса «Самый красивый ахалтекинский конь года».

По итогам предварительных этапов конкурса в финал вышли 10 элитных ахалтекинцев. По условиям смотра, каждого скакуна дважды провели перед членами жюри и зрителями – без снаряжения и в праздничной конской сбруе.

После продолжительного обсуждения достоинств каждого коня жюри объявило, что самым красивым конем 2023 года признан серый ахалтекинец Гошасакар (Двойная отметина), принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана. От имени главы государства тренеру скакуна Атчапару Баджамову были вручены ключи от внедорожника Toyota Fortuner, а также переходящий кубок и диплом.

Также были объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное изображение ахалтекинского скакуна в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотоснимках и видеороликах. Победители творческого конкурса были награждены ценными подарками и дипломами.

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