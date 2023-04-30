|30.04.23 09:33
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Президент Туркменистана открыл конный комплекс военных и правоохранительных ведомств
Накануне Национального праздника туркменского коня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии торжественного открытия конного комплекса военных и правоохранительных ведомств в предгорьях Копетдага недалеко от Ашхабада.
Общая площадь комплекса, рассчитанного на содержание 500 голов ахалтекинской породы лошадей, составляет 40 гектаров. На его территории размещен ряд объектов, в том числе административное здание, помещения, предназначенные для содержания коней, жеребят, ветлечебница, технические сооружения, скаковая дорожка, трибуны на 100 мест и автостоянка.
Осматривая новый комплекс, глава государства отметил, что он полностью отвечает требованиям времени и обеспечен всем необходимым, в том числе для тренинга и подготовки коней к скачкам.
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