Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел переговоры в Германии

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Национальный ­лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов совершил визит в Федеративную Республику Германия. Он провел в ФРГ ряд встреч, в ходе которых были обсуждены вопросы реализации совместных проектов и обмена опытом с целью повышения эффективности туркменско-германского диалога.

В рамках визита Гурбангулы Бердымухамедов посетил коневодческий комплекс, где ознакомился с особенностями содержания коней и поделился с немецкими специалистами национальным опытом разведения и тренинга туркменских (ахалтекинских) коней. Он осмотрел конюшни комплекса, ознакомившись с условиями содержания скакунов.

Здесь же состоялась выводка коней нескольких пород, содержащихся в комплексе. Глава Народного Совета подчеркнул, что Туркменистан готов к укреплению взаимовыгодного партнерства с германскими коневодами, и совместная работа в данном направлении послужит дальнейшему совершенствованию отрасли в обеих странах.

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