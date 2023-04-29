Российские театральные специалисты провели мастер-классы для театров Туркменистана

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В Ашхабаде завершились мастер классы российских театральных специалистов для туркменских театров, проведенных в рамках международного проекта «Национальная театральная школа».

Сорок молодых менеджеров культуры и искусства из Туркменистана приняли участие в трехдневной образовательной программе «Основы менеджмента в современном национальном театре» от Национального драматического театра России (Александринского театра), Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств. Также для 25 артистов параллельно прошел трехдневный актерский интенсив. На церемонии закрытия мастер-классов, туркменским актерам были вручены специальные сертификаты о повышении квалификации.

Директор Александринского театра, лидер просветительского проекта «Национальная театральная школа» Сергей Емельянов в беседе с журналистами отметил, что в Туркменистане наблюдается очень большой запрос на русскую культуру. Проект «Национальная театральная школа» реализуется с 2022 года при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

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