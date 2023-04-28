Грузовой авиапарк Туркменистана пополнился еще одним самолетом Airbus

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В Международном аэропорту Ашхабада приземлился грузовой самолет Airbus A330-200P2F, пополнивший грузовой авиапарк страны. Это второй из двух современных воздушных судов данной модификации, для закупки которых, в соответствии с постановлением президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, агентством «Туркменские авиалинии» в январе 2021 года был заключен контракт с французской компанией Airbus S.A.S.

Грузовые авиалайнеры оптимизированы для перевозки грузов различной конфигурации на большие расстояния. Дальность их полета составляет более 13 тысяч километров, и предназначены они для перевозки до 60 тонн грузов. Летчики и специалисты по техническому обслуживанию грузовых самолетов Airbus A330-200P2F прошли подготовку в Сингапуре и Франции.

По национальной традиции представители старшего поколения совершили в Международном аэропорту Ашхабада обряд благословения «новинки». Самолет символически посыпали мукой и повязали оберег, чтобы долго и успешно летал.

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