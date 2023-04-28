Туркменистан принял участие в министерской встрече «Центральная Азия – Китай»

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Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в работе четвертой встречи министров иностранных дел в формате «Центральная Азия - Китай» в китайском городе Сиань.

Во встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Туркменистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и КНР. Стороны обсудили приоритетные вопросы взаимодействия государств Центральной Азии и Китая, а также наметили направления дальнейшего развития партнерства.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Туркменистана, близость и совпадение подходов к решению фундаментальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, основанные на опыте взаимодействия и добрососедства, дают возможность странам-участницам формата выработать современные инструменты для дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем.

Стороны также обменялись мнениями относительно повестки предстоящего в мае текущего года первого саммита формата «Центральная Азия - Китай».

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