В столице Туркменистана более 250 человек приняли участие в написании «Диктанта Победы»

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В Ашхабаде более 250 человек приняли участие в написании «Диктанта Победы». Международная историческая акция прошла на двух площадках – Русском доме (Россотрудничество) и Совместной российско-туркменской школе имени Пушкина. В написании «Диктанта Победы» приняли участие люди разных возрастов, от школьников до докторов наук и профессоров.

По итогам акции каждому участнику будет вручен диплом участника «Диктанта Победы» независимо от результата. А кто наберет по Туркменистану самое большое количество баллов – тому будет передан специальный приз от «волонтеров Победы», который уже доставлен из Москвы в Ашхабад.

«Диктант Победы» – международная историческая акция в формате теста с вопросами на тему событий Великой Отечественной войны. Главная цель акции – пробудить у ее участников интерес к историческим событиям, связанным с Великой Отечественной.

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