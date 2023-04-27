В Дубае проходит выездной нефтегазовый форум Туркменистана

В Дубае начал работу Международный выездной форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. Эта специализированная конференция, проходящая в гибридном формате, призвана способствовать расширению сотрудничества с зарубежными партнерами и в дальнейшем устойчивому развитию энергетического сектора Туркменистана.

Во встрече принимают участие руководители и представители туркменского нефтегазового сектора, известных зарубежных бизнес-структур, финансовых институтов, международных организаций и ведущих экспертов профильных компаний.

В ходе первого дня форума были обсуждены вопросы эффективного использования углеводородных ресурсов Туркменистана, развития энергетических рынков, привлечения инвестиций в проекты по освоению туркменского шельфа Каспийского моря, разработки гигантского газового месторождения «Галкыныш» («Возрождение») и другие актуальные проблемы в сфере ТЭК.

На встрече было отмечено, что Туркменистан готов к дальнейшему расширению сотрудничества с международными структурами с целью минимизации экологических рисков при добыче энергоресурсов, внедрения в производственный цикл эффективных защитных технологий, применения современных управленческих решений.

Участников форума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В своем послании глава государства выразил уверенность, что форум станет замечательной площадкой для конструктивного обмена мнениями и предложениями по актуальным вопросам наращивания экспорта туркменского природного газа, диверсификации его маршрутов и привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2023