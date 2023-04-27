В столице Туркменистана состоялось XIII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В преддверии Национального праздника туркменского скакун, в Ашхабаде состоялось XIII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.

В ходе форума были обсуждены вопросы развития ахалтекинского коневодства и увеличения поголовья чистокровных ахалтекинцев в Туркменистане и зарубежных коневодческих центрах, специализирующихся на разведении этой породы лошадей.

На заседании было отмечено, что в Туркменистане строятся современные конноспортивные комплексы и профильные научно-образовательные центры. Об этом свидетельствует создание Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и Научно-производственного центра коневодства в городе Аркадаге.

На форуме также были рассмотрены вопросы приема новых членов в Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и награждения государственными наградами членов ассоциации, достигших в своей работе высоких результатов. В частности, на заседании были зачитаны указы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о присвоении туркменским и иностранным коневодам, являющимся членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана».

Участники форума выразили признательность президенту Туркменистана, президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Сердару Бердымухамедову за вклад в решение вопросов сохранения и развития лучших коневодческих традиций туркменского народа.

© TURKMENISTAN.RU, 2023