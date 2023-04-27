|27.04.23 08:09
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В столице Туркменистана состоялось XIII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства
В преддверии Национального праздника туркменского скакун, в Ашхабаде состоялось XIII заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства.
В ходе форума были обсуждены вопросы развития ахалтекинского коневодства и увеличения поголовья чистокровных ахалтекинцев в Туркменистане и зарубежных коневодческих центрах, специализирующихся на разведении этой породы лошадей.
На заседании было отмечено, что в Туркменистане строятся современные конноспортивные комплексы и профильные научно-образовательные центры. Об этом свидетельствует создание Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и Научно-производственного центра коневодства в городе Аркадаге.
На форуме также были рассмотрены вопросы приема новых членов в Международную ассоциацию ахалтекинского коневодства и награждения государственными наградами членов ассоциации, достигших в своей работе высоких результатов. В частности, на заседании были зачитаны указы президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о присвоении туркменским и иностранным коневодам, являющимся членами Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана».
Участники форума выразили признательность президенту Туркменистана, президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Сердару Бердымухамедову за вклад в решение вопросов сохранения и развития лучших коневодческих традиций туркменского народа.
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