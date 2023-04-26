В США состоялись туркменско-американские политические консультации

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В Государственном департаменте США состоялся девятый раунд ежегодных туркменско-американских политических консультаций. Туркменскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, американскую – и.о. помощника Государственного секретаря Элизабет Хорст.

В ходе встречи стороны отметили, что ежегодные двусторонние консультации являются платформой для обсуждения совместных задач в сфере дальнейшего укрепления туркменско-американского партнерства.

Участники заседания подтвердили свою поддержку региональной дипломатической платформы С5+1 для Центральной Азии и США. В частности, среди приоритетных направлений двустороннего сотрудничества были названы безопасность, торгово-экономические связи, экология, культура и образование.

Туркменистан и США подтвердили свою приверженность культурным и образовательным программам, а также подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования, который послужит основой для продолжения совместных усилий в этой сфере. Стороны договорились провести следующий раунд ежегодных двусторонних консультаций в 2024 году в Ашхабаде.

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