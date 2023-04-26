Глава МИД Туркменистана провел переговоры с Госсекретарем США ­ В ходе рабочего визита в США состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, а также текущую ситуацию в Афганистане и продвижение межафганского диалога. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии и США (C5+1) является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе. Также была выражена заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках формата C5+1. © TURKMENISTAN.RU, 2023