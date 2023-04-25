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25.04.23 09:30

Туркменистан и США обсудили ситуацию в Центральной Азии и Афганистане

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В МИД Туркменистана прошли переговоры заместителя главы туркменского внешнеполитического ведомства Вепы Хаджиева с командующим центральным командованием Вооруженных сил США генералом Майклом Куриллой.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы безопасности и регионального сотрудничества. Отдельным аспектом переговоров стал обмен мнениями по ситуации в регионе и Афганистане.   

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней повестки в рамках годовой программы сотрудничества по таким направлениям, как кибербезопасность, обмен информацией, организация брифингов и учебных программ по информационной безопасности.

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