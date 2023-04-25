|25.04.23 08:25
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 33 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 33 сделки на 51 миллион 935 тысяч долларов США.
В ходе торгов коммерсанты из Великобритании и Афганистана приобрели карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Также бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана закупили авиационный керосин, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, неэтилированный автобензин и тяжелый вакуумный газойль, произведенный на установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции и ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу.
На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продукцию шелководческой отрасли Министерства хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана на 12 миллионов 194 тысячи манатов.
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