На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 33 сделки

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На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 33 сделки на 51 миллион 935 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Великобритании и Афганистана приобрели карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Также бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана закупили авиационный керосин, сжиженный газ, гидроочищенное дизельное топливо, неэтилированный автобензин и тяжелый вакуумный газойль, произведенный на установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Турции и ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продукцию шелководческой отрасли Министерства хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана на 12 миллионов 194 тысячи манатов.

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