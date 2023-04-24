Старый Ашхабад глазами художника Александра Каширского

В честь 70-летия художника Александра Каширского в Выставочном центре Ашхабада открылась персональная выставка его работ.

Главная тема выставки – старый Ашхабад. Художнику удалось передать через незначительные, казалось бы, детали еще не совсем забытую атмосферу старого города. Слегка покосившиеся рамы окон и почтовые ящики, облупившаяся краска с дверных и оконных створок, раскидистые клены, заглядывающие в окна, цветочные клумбы и фонтаны, вызывают в памяти картины из недавнего прошлого.

Помимо живописи Александр Каширский занимается медальерным искусством. Это довольно редкое в наше время искусство изготовления монет и медалей с портретами людей. В коллекции Каширского до 50 медалей с портретами выдающихся деятелей искусства, философов, политических деятелей.

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