В столице Туркменистана обсудили вопросы управления водными ресурсами

В Институте международных отношений МИД Туркменистана прошла научная конференция на тему «Управление водными ресурсами в условиях изменения климата».

В работе форума приняли участие руководители и представители ряда туркменских министерств и ведомств, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде, а также преподаватели и студенты ряда столичных вузов.

Выступая на конференции, замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бяшимова отметила, что водные ресурсы играют ключевую роль в достижении устойчивого развития Центральной Азии, а трансграничное водное сотрудничество является важнейшим компонентом в обеспечении мира, стабильности и процветания региона.

Выступившие на конференции отметили, что вопросы рационального использования водных ресурсов требуют расширения международного сотрудничества. На форуме было подчеркнуто, что для решения вопросов водной проблематики в условиях меняющегося климата необходимо выполнение большого ряда задач, указанных в Целях устойчивого развития ООН. Особое внимание докладчики уделили вопросам налаживания многостороннего обмена информацией, знаниями и технологиями в области рационального водопользования.

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