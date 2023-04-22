Сформирован президиум Народного совета Туркменистана

Создан президиум высшего представительного органа народной власти Туркменистана – Халк Маслахаты (Народного совета).

Об этом на первом заседании сообщил национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Выступая на заседании, Бердымухамедов отметил, что для надлежащей организации деятельности Халк Маслахаты Туркменистана сформирован его президиум – постоянно действующий коллегиальный орган, подотчетный Халк Маслахаты.

По его словам, в состав нового органа входят председатель Халк Маслахаты Туркменистана, председатель Меджлиса (парламента), председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, генеральный прокурор, министр юстиции, а также председатели Халк Маслахаты велаятов (областей) и города Ашхабада.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что президиум организует работу по подготовке заседаний Народного совета, определяет их повестку дня, дату, время и место проведения очередного заседания, а также решает другие вопросы в этой сфере.

Говоря об основных направлениях деятельности высшего представительного органа народной власти Туркменистана, Бердымухамедов подчеркнул, что Народный совет должен проводить многовекторную работу по международным вопросам, социально-экономическому развитию и стратегическому преобразованию Туркменистана.

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