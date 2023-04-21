Спецпредставители ЕС провели переговоры в парламенте Туркменистана

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой и специальным представителем Евросоюза по правам человека Имоном Гилмором.

Участники встречи выразили заинтересованность в активизации межпарламентского диалога, служащего важным инструментом продвижения конструктивного партнерства, поддержания уз дружбы и взаимопонимания между странами и народами.

В ходе встречи было подчеркнуто, что на протяжении многих лет взаимодействие Туркменистана и ЕС эффективно развивается в рамках действующих совместных специализированных проектов и программ. В частности, успешно действуют такие программы, как совместный комитет «Европейский союз – Туркменистан», межпарламентский диалог, диалог по правам человека и другие.

Предметом обсуждения также стало развитие взаимодействия в энергетике, на транспорте и в торговле. Кроме того, стороны подчеркнули целесообразность налаживания обмена технологическими и информационными ресурсами.

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